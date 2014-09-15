Центробанк РФ разрабатывает план спасения страховой компании Виктора Пинчука

ЦБ РФ готовится провести первую в российской истории санацию страховой компании. Ее объектом должно стать общество страхования жизни (ОСЖ) «Россия», принадлежащее украинскому олигарху Виктору Пинчуку, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех организаций, работающих в российском финансовом секторе.

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Раньше ОСЖ «Россия» входило в группу страховых компаний во главе с ОСАО «Россия». Год назад у ОСАО «Россия» была отозвана лицензия, а его обязательства по ОСАГО перешли к Российскому союзу автостраховщиков. Но еще прежде, в 2010 г., ОСАО продало 94,4% ОСЖ «Россия» своему основному акционеру — кипрской «Сватозар энтерпрайзис лимитед» (контролируется группой EastOne Пинчука). На конец 2013 г. «Сватозар энтерпрайзис лимитед» владела 76% ОСЖ, еще 18% принадлежали ООО «Пробизнес» (его владельцем ЕГРЮЛ называет тот же «Сватозар»), а 5,6% — ОСАО «Россия». А в июле 2014 г. ЦБ приостановил лицензию и у ОСЖ «Россия», назначив в страховую компанию временную администрацию.

Гендиректор ОСЖ «Россия» Маргарита Хорунжая с начала этого года пыталась привлечь в компанию сторонних инвесторов. «Мы весной отказались, увидев в балансе дыру примерно на 1,5 млрд руб.», — рассказывает сотрудник страховой компании с госучастием. Так же оценивает масштаб проблемы топ-менеджер другого крупного страховщика, добавляя, что его компания не решилась взять на себя такие расходы.

ЦБ еще осенью 2013 г. задумался над тем, чтобы санировать не только банки, но и страховщиков.

Читайте такжеОбнародован полный санкционный список ЕС - в нем депутаты РФ и лидеры "ДНР" и "ЛНР"На санацию ОСЖ «Россия» потребуется не менее 2 млрд руб., из которых 500 млн руб. должен предоставить ЦБ, оценивает менеджер финансовой организации, знакомый с ситуацией в ОСЖ. Еще 500 млн руб., по его сведениям, обещали вложить совладельцы ОСЖ, плюс на балансе компании (отчет МСФО) значатся непогашенные векселя от «Сватозар энтерпрайзис лимитед» как минимум на $15,4 млн (580 млн руб. по курсу ЦБ на минувшую субботу). Все страховые резервы «России» — 1,7 млрд руб., вполне вероятно, что эта цифра и взята за оценку, но тогда получается, что компания проедала все, что зарабатывала ранее, недоумевает топ-менеджер крупной страховой компании.

Для санации страховых компаний пока нет законного механизма — прежде чем спасать страховщиков, нужно разработать и внести в Думу соответствующий законопроект, напоминает менеджер финансовой организации, знакомый с ситуацией.