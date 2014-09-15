Гривня на открытии межбанка упала до 14 за доллар

В понедельник, 15 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок до 13,40000/14,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 17,3435/18,1230.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3525/0,3683.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,30/13,80 против 13,30/13,65 на 12:00.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.