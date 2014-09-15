Банк "Киевская Русь" остановил выплаты вкладчикам "Старокиевского банка"

Банк "Киевская Русь" прекратил с 12 сентября осуществлять выплаты вкладчикам "Старокиевского банка", сообщается на сайте финансового учреждения.

Согласно сообщению, банк прекратил выплаты по требованию уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов, при этом причина не уточняется.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 3 сентября начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Старокиевского банка» через отделения банка «Киевская Русь».

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением от 17 июня 2014 года ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По оценкам банка, на 22 мая он накопил 150,170 млн грн убытка, и объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, составляет 257,627 млн грн, или 86,2% общего объема средств физлиц в банке.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись компании "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) и "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).