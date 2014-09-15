S&P подтвердило рейтинги Ивано-Франковска со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Ивано-Франковска на уровне «ССС» и рейтинг по национальной шкале «UaB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«Ивано-Франковск демонстрирует умеренные финансовые показатели, которые, вероятнее всего, не изменятся в ближайшие 12-18 месяцев. Текущий остаток средств позволит городу покрыть низкий уровень долга и низкий уровень расходов», - говорится в сообщении.

В то же время аналитики S&P отмечают низкий уровень благосостояния жителей города и высокую зависимость городского бюджета от общегосударственного финансирования.

Ранее Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Львова на уровне «ССС» и рейтинг по национальной шкале «UaB-» со стабильным прогнозом. Аналитики S&P отметили, что показатели экономического развития Львова, наряду с эффективностью финансового управления в городе, остаются на низком и слабом уровне.

В июле Standard & Poor's Ratings Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».