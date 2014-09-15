Экспорт товаров из Украины превысил импорт на $880 млн

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля 2014 года составило 880,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 5,639 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,3% - до 33,429 млрд долл., импорт - на 20,5%, до 32,548 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2014 года составил 1,03 (в январе-июле 2013 года – 0,86).

По итогам июля по сравнению с предыдущим месяцем количество стран - партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 2 страны, до 208 стран.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 32,6% от общего объема экспорта, в другие страны - 67,4% (за январь-июль 2013 года - 26,9% и 73,1%, соответственно). Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет - на 34,7%, Польшу - на 22,1%, Италию - на 13,9%, Германию - на 7%, Китай и Венгрию - на 3,4%. Одновременно, сократился экспорт в Россию на 23,7%, Индию - на 2,2%.

На снижение экспорта в январе-июле 2014 года на 1,560 млн долл. по сравнению с январем-июлем 2013 года существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных - на 808,4 млн долл. (на 82%), удобрений минеральных или химических, азотных - на 433 млн долл. (на 50,3%), проката черных металлов - на 359,5 млн долл. (на 8,1%), труб из литейного чугуна и черных металлов - на 327,7 млн долл. (на 31,9%), кокса и полукокса из каменного угля - на 110 млн долл. (на 40%).

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Объем импорта товаров из стран ЕС снизился против января-июля 2013 года на 2835,3 млн долл. (на 19,4%), в том числе за счет средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 54,4%, бумаги и картона - на 31,9%, механических машин - на 26,9%, разнообразной химической продукции - на 17%, пластмасс, полимерных материалов - на 15,9%, электрических машин - на 15,3%, фармацевтической продукции - на 10,2%.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.