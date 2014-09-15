«Старокиевский банк» хотят ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил Национальному банку Украины отозвать лицензию и начать ликвидацию неплатежеспособного «Старокиевского банка», сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, в связи с невозможностью выполнения утвержденного планом урегулирования способа вывода неплатежеспособного «Старокиевского банка» с рынка исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц было принято решение о ликвидации неплатежеспособного банка с возмещением со стороны фонда средств по вкладам физических лиц.

«Фонд обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Старокиевский банк», - говорится в сообщении.

Напомним, банк "Киевская Русь" прекратил с 12 сентября осуществлять выплаты вкладчикам "Старокиевского банка".

Фонд гарантирования сообщает, что выплаты средств вкладчикам «Старокиевского банка» возобновятся не позднее семи дней со дня отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации, установленного Нацбанком.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 3 сентября начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного «Старокиевского банка» через отделения банка «Киевская Русь».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решением от 17 июня 2014 года ввел временную администрацию в "Старокиевский банк" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По оценкам банка, на 22 мая он накопил 150,170 млн грн убытка, и объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам за счет средств фонда, составляет 257,627 млн грн, или 86,2% общего объема средств физлиц в банке.

Справка УНИАН. «Старокиевский банк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений по размеру активов. На 1 апреля 2014 года его акционерами являлись компании "СВМ Лтд." (21,75%), "Компрайс" (20,85%) и "Комтех" (24,13%), "СК "МД-Гарант" (21,07%).