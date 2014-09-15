Moody’s: резервы России из-за санкций упадут ниже уровня 2009 года

Новый раунд санкций США и ЕС, введенных на прошлой неделе, лишь формализовал потерю доступа российских банков и корпораций к глобальному финансовому рынку. Фактически же аппетит рынка к российским облигациям пропал еще в конце июля, отмечают аналитики Moody’s.

Очередные санкции, скорее всего, подстегнут объемы оттока капитала из России, что еще сильнее ослабит рубль и подтолкнет страну к импортозамещению.

По данным Bloomberg, c начала года курс рубля к доллару ослабел на 13%, это худший результат в корзине 24 валют развивающихся рынков после аргентинского песо.

Ослабление рубля и ограничение импорта станут дополнительным стимулом к росту цен, отмечают аналитики Moody’s: в августе темпы инфляции выросли до 7,6% против 6,5% в августе 2013 г. и 6,1% в январе 2014 г., у Центробанка целевой ориентир на этот год находится на уровне 4-5%, пишут «Ведомости».

Введенные Западом ограничения на импорт технологий для нефтяной отрасли будут сдерживать перспективы среднесрочного роста страны, нефтедобыча останется в лучшем случае на прежнем уровне в ближайшие годы, но при отсутствии дополнительной геологоразведки и освоения новых месторождений будет снижаться в ближайшее десятилетие, считают в Moody’s. У аналитиков IHS более пессимистичный сценарий: уровень добычи может упасть на 25% за 10 лет.

Если санкции против России будут сохранены на продолжительное время, проблемы российской экономики будут углубляться, показатели кредитоспособности — ухудшаться, и правительству потребуется тратить значительные резервы на поддержание экономики: они могут упасть ниже отметки 2009 г. в $383 млрд, считают в Moody’s. Уязвимость российской экономики к внешним шокам, в первую очередь нефтяных цен, увеличится, предупреждают аналитики.

У России есть некоторый запас прочности благодаря подписанным нефтегазовым сделкам с КНР, которые позволят ТЭКу диверсифицироваться и увеличить операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе, отмечают авторы обзора. Однако пока в любом случае будет наблюдаться снижение инвестиций в бизнес и замедление роста частного потребления, считают они.

Российская экономика вступит в рецессию в этом году (по прогнозу агентства, спад составит 1%) и в 2015 г. будет в стагнации, резюмирует Moody’s.