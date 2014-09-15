Нацбанк повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка»

Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление валютных операций у «Актабанка» (г. Днепропетровск), сообщается на сайте банка.

Напомним, 22 мая Нацбанк уже отзывал у банка валютную лицензию, объясняя свое решение нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, однако в начале июня регулятор отменил свое распоряжения об отзыве лицензии по решению суда.

«На основании распоряжения Национального банка Украины от 22 мая №299-р и решения Киевского апелляционного административного суда от 9 сентября по иску «Актабанка» к НБУ с 18 часов 9 сентября у «Актабанка» отсутствует генеральная лицензия на проведение валютных операций», - говорится в сообщении банка.

В сообщении подчеркивается, что в связи с отсутствием лицензии обслуживание всех счетов физических лиц в иностранной валюте запрещено.

Справка УНИАН. «Актабанк» работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.