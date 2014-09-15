Отсрочка свободной торговли c Украиной никак не влияет на ассоциацию в целом - Еврокомиссия

Решение отложить до декабря 2015 года временное применение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС никак не влияет на Соглашение об ассоциации в целом.

Об этом в понедельник в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Завтра будет ратификация европейским и украинским парламентами полного Соглашения, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, как мы об этом сказали в пятницу. О чем мы договорились, так это о том, что будет отложено временное применение. Это решение не повлияло на Соглашение", - сказала она.

При этом Хансен выразила убеждение, что принятое в пятницу решение не было сделано под давлением России, но стало предметом трехсторонних договоренностей Украины, России и ЕС.

"Мы дали сторонам возможность для дальнейшей дискуссии относительно обеспокоенности, которая была выражена Россией, в то же время поддерживая стабилизацию Украины", - отметила она.

Кроме того, в ЕК сообщили, что для продолжения тарифных преференций будет принято решение по стандартной процедуре - это значит, что оно должно быть принято Европейским Советом и Европейским парламентом.

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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 г., отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорится, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

14 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина начнет имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС включая положение о зоне свободной торговли на второй день после его ратификации в Верховной Раде.

“Соглашение будет ратифицировано, будет подписано и вступит в силу, и соглашение будет имплементировано, начиная со следующего дня, как украинский парламент проголосует за ратификацию зоны свободной торговли и соглашения о политической ассоциации с Европейским Союзом”, - сказал Яценюк.

Планируется, что Верховная Рада ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 16 сентября.