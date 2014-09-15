Падение экономики Украины по итогам года составит 7% при инфляции 11%

Падение экономики Украины по итогам 2014 года при условии нынешней динамики социально-экономического развития составит порядка 7% при инфляции 11%, заявил в ходе заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

При этом, по его словам, правительство рассчитывает уложиться в прогнозный показатель дефицита бюджета в 4,5% ВВП.

«Минус 7% - ожидаемый порог. Промпроизводство у нас по итогам августа будет порядка «минус» 12%, – сказал министр. – Что касается индекса потребительских цен, в среднем декабрь к декабрю мы получим в этом году порядка 11%. И примерно такой же показатель будет в следующем году», - сказал министр.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало падение экономики Украины до конца года на 6% из-за влияния многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года, по мнению Минэкономразвития, – это системные явления, которые проявили себя. Украина вошла в рецессию в 2012-2013 году, и с тех пор ком проблем, в том числе активной социальной политики, не отвечавшей реалиям того времени, нарастал.

Также министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%.

Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.

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