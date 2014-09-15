Гривня на закрытии межбанка остановилась на 14 за доллар

В понедельник, 15 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,4000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд до 13,7000/14,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 13,7000/14,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3435/18,1230, к 12:00 цены составили 17,7025/18,0940. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 17,6915/18,0830.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3525/0,3683, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3593/0,3676. К закрытию торгов цены снизились до 0,3539/0,3674.