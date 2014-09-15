Яценюк отказался подавать проект бюджета-2015 без принятия реформ

Правительство предлагает Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабмина.

"Мы подготовили два варианта государственного бюджета на 2015 год", - сказал он.

По словам Яценюка, первый вариант - принятие бюджета на действующей налоговой базе и в соответствии с действующим налоговым законодательством.

"У нас было несколько заседаний правительства. И я хотел бы четко заявить, это общая позиция всего состава Кабинета министров - на действующей налоговой базе, без проведения налоговой реформы, реформы единого социального взноса и бюджетной реформы правительство не будет подавать бюджет, так как это будет бюджет экономического падения, а не стабилизации. Именно поэтому несколько недель назад Минфину было поручено разработать настоящий пакет экономических реформ, которые должны стать фундаментом для принятия нового качественного бюджета. Сегодня правительство одобряет этот пакет, который состоит из следующих законов: новая редакция налоговых изменений, радикально новая система налогообложения единого социального взноса и изменения в бюджетный кодекс. Это является той основой, чтобы внести уже просчитанный четвертый документ - закон о государственном бюджете на 2015 год, который рассчитан исключительно на основе пакета экономических социальных реформ", - пояснил он.

Яценюк призвал парламент во вторник, 16 сентября, проголосовать пакет экономических реформ и в зависимости от того, что парламент проголосует, правительство безотлагательно вносит бюджет на 2015 год на новой налоговой базе.

Яценюк подчеркнул, что позиция правительства – единая: есть пакет реформ, которые необходимо осуществить в социальной, налоговой и бюджетной сферах. «Мы работали над этим пакетом три месяца. Он готов для принятия. Налоги – сокращаем с 22 до 9. Налог на прибыль, приводим его к европейскому стандарту – не так, как хочет налоговый инспектор, а так как выписано в бухгалтерском учете. Единый социальной взнос. Мы принимаем решение об уменьшении с 41% до 15% по заработной плате, которая выше двух минималок. Малый и средний бизнес: каждый, кто до 20 млн. в течение года получит доходы, освобождается полностью от всех видов проверок и вдвое сокращается ставка налога на малый бизнес», - сказал Яценюк.

Также Яценюк отметил, что реформа местных бюджетов предлагает регионам действительный ресурс. «Просят регионы деньги – мы даем ресурс на области. Это настоящая децентрализация, которая позволит регионам лучше работать и зарабатывать», - сказал Яценюк.

Также Яценюк отметил, что реформа будет касаться и социальных фондов. «По социальным фондам мы принимаем решение закрыть эту лавку из трех фондов, которые не контролировало ни правительство, ни парламент с миллиардными расходами, и создать один социальный фонд и только при первой прикидке уменьшить расходы на содержание этих фондов и перенаправить эти средства на другие социальные программы – это почти 600 млн. грн», - сказал глава правительства.

Он добавил, что предложенный правительством пакет реформ – не наилучший, но он «точно лучше существующей системы». «Мы свою налоговую, бюджетную и социальную реформу вносим в парламент и требуем от парламента ее принять. Бюджет должен быть рассчитан на новой основе. Неимоверного улучшения никто обещать не будет, ситуация крайне тяжелая и несмотря на то, что экономика падает, и мы должны уменьшать все социальные расходы, мы их не уменьшаем. На 2015 год, если мы принимаем пакет реформ, будет небольшое увеличение. Пойдет дело лучше, остановится война, пойдут инвестиции – поменяем бюджет», - резюмировал Яценюк.

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