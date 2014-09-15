Иностранные инвесторы раскритиковали проект налоговой реформы Кабмина

Напомним, проект Концепции предлагает снова ввести дифференциированную систему ставок налога на доходы физлиц (чем больше зарплата – тем выше ставка налога). Также концепция предусматривает введение дополнительного 5%-ного акциза на розничную торговлю топливом, пивом, табачной и алкогольной продукцией. Кроме того, авторы концепции предлагают унифицировать налог на жилую недвижимость (должны будут платить все независимо от метража и местонахождения объекта – 2% от минимальной зарплаты – сейчас это 24,36 грн.), а также ввести аналогичное налогообложение коммерческой недвижимости.

Также может пострадать малый бизнес. Для компаний, которые работают на обычной системе налогообложения, станет менее выгодно покупать товары, работы и услуги у малых предприятий и частных предпринимателей, поскольку в таком случае их налогооблагаемый финансовых результат будет увеличиваться на 50% от суммы покупки. При этом аграриев «загонят» на единый налог, а для малых предприятий (IV группа) уменьшат ставку единого налога на 1%.

К тому же правительство планирует отменить туристический сбор, сбор за парковку, сбор на развитие виноградарства и хмелеводства и ряд других малозначительных сборов и налогов.

- Большинство компаний-членов Ассоциации считает сокращение количества налогов и сборов, предусмотренных концепцией и законопроектом, скорее номинальным. Большинство налогов и сборов не отменяются, а просто трансформируются в другие виды путем укрупнения платежей. Такое сокращение не приведет к уменьшению налогового давления, а наоборот увеличит административные затраты налогоплательщиков – заявила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

Также она напомнила, что согласно Налоговому кодексу, изменения в налоговую систему, вступающие в силу с начала года, должны быть приняты не позже, чем за 6 месяцев до начала бюджетного года.

- Введение акциза с розничной продажи подакцизных товаров приведет к двойному налогообложению и противоречит сути акцизного налога. Финансовые, материально-технические и другие расходы государства на администрирование нового акциза могут превысить доходы от его уплаты. Вырастут коррупционные риски. В действующих условиях (низкая активность внутреннего рынка, падение платежеспособности населения, усиление инфляции) это будет стимулировать нелегальную торговлю подакцизными товарами – уверены в Европейской бизнес-ассоциации.

В свою очередь в Американской торговой палате (ACC) заявили, что «серьезного пересмотра требует реформа налогообложения заработной платы». Поскольку, по мнению Американской торговой палаты, без усиления контроля за зарплатными налогами она лишь усилит налоговое давление на прозрачный бизнес, который платит высокие зарплаты официально.

В обеих ассоциациях предложили доработать проект Концепции реформирования налоговой системы. В частности, в Американской торговой палате предлагают согласовать проект Концепции и соответствующего законопроекта с деловым сообществом и после согласования этих стратегических документов начать подготовку изменений в Налоговый кодекс с тем, чтобы они вступили в силу с 1 января 2016 г.