У Порошенко считают, что отсрочка применения ЗСТ с ЕС принесет выгоду Украине

Решение отложить временное применения зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом и продлить режим автономных торговых преференций для украинских экспортеров до 31 декабря 2015 года принесет только выгоду для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете министров Александр Данилюк на брифинге в понедельник.

«Наши обязательства перед Европейским Союзом будут отсрочены на год, то есть мы сейчас не обязаны ни уменьшать пошлины, ни адаптировать наше законодательство. При этом Евросоюз держит открытым рынок для нас. Это однозначно выгодно для Украины», - заявил он.

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По словам Данилюка, несмотря на отсрочку временного применения ЗСТ Украина-ЕС, Соглашение об ассоциации будет ратифицировано завтра, 16 сентября, а продление режима преференций для украинских экспортеров никак не повлияет на Соглашение в целом.

При этом представитель президента отметил, что текст Соглашения об ассоциации не будет изменен.

«Любое изменение, даже одна буква или запятая, означает, что мы входим в процесс, который затягивает ратификацию. Если бы мы согласились хотя бы на одно изменение, это означает, что ратификация была бы отложена на минимум 2 года», - сказал Данилюк.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

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После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорится, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

14 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина начнет имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС включительно с положением о зоне свободной торговли на второй день после его ратификации в Верховной Раде.

Сегодня, 15 сентября, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Планируется, что ВР ратифицирует Соглашение 16 сентября.