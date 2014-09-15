Кабмин предлагает ввести всеобщее декларирование с разовой налоговой амнистией

Кабинет министров Украины предлагает Раде ввести в Украине в рамках налоговой реформы всеобщее декларирование, предполагающее разовую процедуру бесплатной налоговой амнистии, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

По словам министра, налоговая амнистия позволит гражданам безболезненно задекларировать все имеющиеся доходы и имущество, а затем декларировать изменения имущественного состояния.

«Мы предлагаем ввести общее разовое декларирование активов, – сказал Шлапак. – Платное оно будет или бесплатное – вопрос, который мы изучаем. Мы предлагаем бесплатное. Но далее пойдет автоматическое сопоставление доходов и расходов», - сказал министр.

Читайте такжеЯценюк отказался подавать проект бюджета-2015 без принятия реформ

Как сообщал УНИАН, ранее идею введения в Украине всеобщего декларирования и разовой налоговой амнистии высказывало руководство Государственной фискальной службы. В частности, глава ГФС Игорь Билоус отмечал, что ГФС предлагает ввести нулевую налоговую декларацию доходов граждан и налоговую амнистию задекларированных сумм, а также одновременно внедрение непрямых методов налогообложения.

По словам Билоуса, это шаг навстречу европейским нормам декларирования доходов и расходов. Кабинет министров Украины планировал к сентябрю передать в парламент проект налоговых реформ, разработанных согласно программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Ключевой идеей реформы стало сокращение налогов с 22 до 9.

В частности, к ликвидации заявлены сборы за некоторые виды предпринимательской деятельности, целевая надбавка за природный газ, рентная плату за транспортировку нефти и газа, туристический сбор, сбор за парковку и сбор на виноградарство и садоводство. Остальные платежи остались нетронутыми, Кабмин объединил их в блоки. Акцизный налог вобрал в себя налог на роскошь, сбор за регистрацию первого транспортного средства, экологический налог с топлива и целевую надбавку за электроэнергию.

Второй блок - экологический налог и рента. Эконалог вобрал в себя сбор за пользование лесными ресурсами, а рента - все платежи за пользование недрами, включая нефть, газ, воду, руды и иные полезные ископаемые, а также плату за пользование радиочастотным ресурсом.

Третий блок – налог на недвижимость и единый налог. Также в рамках реформы Кабмин предложил несколько вариантов налогообложения доходов граждан и налогообложения зарплат, в частности, по определению объема платежей по единому социальному взносу на общегосударственное пенсионное страхование.