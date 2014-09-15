Проект госбюджета-2015 предусматривает рост экономики на 2% при инфляции 13%

Проект государственного бюджета, который подготовлен правительством на основе нового налогового законодательства, предусматривает рост экономики на 2% при инфляции порядка 13% и дефиците бюджета 3,7%, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Третий год подряд у нас падение ВВП. Оно существенно усилилось во втором полугодии (2014 года - УНИАН). Ситуация ухудшается на фоне событий на востоке. Если не принимать никаких мер и противостояние усилится в будущем, мы получим нулевой рост. Если же принять пакет реформ, то рост (в 2015 году - УНИАН) будет порядка 2%, - сказал Шлапак. – Что касается индекса потребительских цен, то в среднем декабрь к декабрю мы получим в этом году порядка 11%. И примерно такие же показатели в следующем году». При этом согласно сопроводительным материалам, которыми пользовался министр, показатель инфляции составлял 13%.

Дефицит бюджета, по его словам, составит порядка 3,5-3,7%.

«Мы сделаем все, чтобы в следующем году не росли наши долги. Мы работаем над специальной программой с Национальным банком и уверены, что эта программа сработает», - сказал Шлапак.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало два сценария развития экономики на 2015 год с учетом показателя инфляции в 2015 году на уровне 8,7-9,8%, а дефицит государственного бюджета - около 3%, рост экономики Украины в 2015 году на 0,3-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны.

Рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017- 6,5%. Такой рост позволит Украине вернуться на позиции «докризисного» 2007 года.

Предпосылками роста экономики Украины, по данным Минэкономразвития, должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках.

Читайте такжеПадение экономики Украины по итогам года составит 7% при инфляции 11%