Правительство хочет по-новому облагать налогом доходы украинцев

Кабинет министров Украины предлагает ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак на заседании правительства.

В частности, по его словам, предлагается 20% для лиц, которые получают доход от 500 тыс. грн до 1 млн грн, и 25% - свыше 1 млн грн.

"То есть более зажиточные граждане заплатят в бюджет больше", - сказал Шлапак.

Кроме того, что касается бизнеса, предлагается уменьшение нагрузки на фонд заработной платы, уменьшение количества отчетности, запрещение проверок на 2 года контролирующими органами, отмена необходимости ведения двойного учета, уменьшение нагрузки на плательщиков единого налога.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Кабинет министров после консультаций с парламентскими группами и фракциями согласился с рядом поправок парламентариев и предложил Верховной Раде повысить порог налогообложения доходов и оставить три ставки налога, включая базовую ставку в 15%. В частности, предлагалось, что до 500 тыс. грн доходов будет действовать ставка 15%; от 500 тыс. до 1 млн грн – 20%; свыше 1 млн грн – 25%.

Базовая ставка налога с доходов в 15% является действующей на текущий момент. По такой ставке облагаются доходы, размер которых не превышает десятикратный размер минимальной заработной платы. Размер доходов, который превышает такой размер, облагается по ставке 17%.

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