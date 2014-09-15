Кабмин в следующем году планирует выделить на армию 63 млрд гривень

Кабинет министров Украины в 2015 г. планирует профинансировать армию на уровне 63 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе заседания правительства.

"45 млрд это то, что финансировалось военным в течение трех лет. В этом году мы добавили существенно, добавили 18 млрд из резервного фонда. Таким образом, общая сумма 63 млрд, на такую же сумму мы планируем выйти и в следующем году", - сказал он.

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