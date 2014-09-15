Forbes: Благодаря санкциям Китай получает энергетические активы РФ по льготным ценам

Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «В результате ужесточения санкций Китай получает энергетические активы России по льготным ценам», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет что после того как он написал 28 августа, что «западные санкции душат российскую экономику», задумался, стоило ли употреблять такое сильно выражение. События последних двух недель убедили его, однако, что он недооценил ситуацию, особенно учитывая введение новых санкций в пятницу. Экономика России переживает серьезный кризис ликвидности, огромное сокращение инвестиций и очень сильный спад. Путин поставил под угрозу свой «безопасный» европейский газовый рынок и столкнулся с юридическими проблемами, которых он не сможет избежать. Его санкции против Запада сделали жизнь простых россиян еще хуже.

Джон Мейнард Кейнс писал, что «в долгосрочной перспективе, мы все умрем». Главным вопросом Кейнса было то, как долго осталось до этой долгосрочной перспективы. Теперь мы знаем, что, если Путин будет продолжать свою политику, экономика России умрет в долгосрочной перспективе. Когда наступит эта долгосрочная перспектива? Вот в чем вопрос.

Европейский союз, Министерства финансов и торговли Соединенных Штатов ввели новые санкции в отношении России в пятницу. Эти скоординированные санкции заблокировали сделки с крупными российскими производителями в оборонной отрасли и еще больше ограничили доступ для российских банков (в том числе огромного банка «Сбербанк») и энергетических компаний к европейским и американским кредитным рынкам (теперь срок погашения сократился с 90 до 30 дней), а также запретили продажу технологий бурения, необходимых для разработки арктических запасов России. После того как в черный список были добавлены «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и оператор магистральных нефтепроводов России «Транснефть», санкции теперь охватывают весь энергетический сектор России. Несмотря на то, что «Сбербанк» берет меньше кредитов на Западе, чем другие крупные российские банки, санкции против него оставили глубокий психологический шрам. «Сбербанк» был последним российским банком, которому доверяли россияне. Теперь они читают (если об этом вообще пишут в путинской прессе), что последний бастион для безопасных сбережений был разрушен.

Пресс-секретарь Кремля с негодованием сообщил, что Москва сожалеет о введении новых санкций и считает их незаконными. «Сегодняшние действия абсолютно за рамками понимания, их невозможно объяснить, учитывая то, что Россия прилагает большие усилия, чтобы содействовать прекращению кровопролитий и обеспечению мирного урегулирования конфликта в восточной Украине». На следующий день Путин озадаченно заявил: «Я даже не понимаю, с чем связаны эти санкции». Мне кажется, Путин считает, что никто не заметил, что российская армия вторглась в Украину.

То, что российские власти, брызжа слюной, разгневанно ответили на согласованные санкции Запада, говорит о том, что Путин был пойман врасплох этой новостью. Он думал, что сможет выйти сухим из воды после вторжения его регулярных войск с 26 по 31 августа на юго-восток Украины, в результате которого украинская армия понесла большие потери и была больше не в состоянии держать мятежников в окружении в Донецке и Луганске. Хотя российские власти, как обычно, все отрицали, снимки, которые НАТО получило со спутников, являются неопровержимым свидетельством того, что российские конвои пересекли границу и открыли новый фронт на юго-востоке Украины. Среди доказательств, найденных на земле, были «потерявшиеся» солдаты из элитных воздушно-десантных войск РФ, захваченные в плен на территории Украины, огромное количество раненых российских военных, доставленных воздушных путем в Петербург и Ростов, и заявления одного из лидеров повстанцев, подтвердившего, что тысячи российских солдат во время своего «отпуска» приезжают, чтобы сражаться на их стороне. Эксклюзивные интервью для Newsweek с ничего не подозревающими российскими солдатами, которых отправили в Украину воевать (и умирать в огромных количествах) против «Америки», открывает подробную и личную правду о тайной войне Путина в Украине.

Путин рассчитывал, что Европа и США еще раз посмотрят в другую сторону, если он вновь будет играть роль миротворца. В конце концов, он и президент Украины Петр Порошенко упорно работали над тем, чтобы разработать соглашение о прекращении огня, проведя несколько телефонных переговоров. Да и сами украинцы заявили, что большая часть (70 %) российских войск отошли обратно через границу! Путин не упоминает об оставшемся внушительном количестве российских войск в Украине, российских войсках на границе, которым нужно не больше часа, чтобы попасть в горячие точки, или о том, что российские войска уже разбили украинскую армию. Они отошли, но только после того, как сделали свое кровавое дело. Путин полагал, что сможет обменять перемирие на то, чтобы не вводились санкции. Он проиграл эту комбинацию. Вместо этого, Европа предлагает Путину облегчение санкционного режима, если он изменит свое поведение. Обстоятельства неожиданно изменились.

Новый раунд санкций привел Россию в еще более затруднительное экономическое положение по следующим причинам:

Отраслевые санкции

Не называя конкретных имен, Запад на самом деле ввел отраслевые санкции, которых Россия боялась больше всего. В практических целях банковский, энергетический и оборонный секторы России теперь полностью подпадают под санкции. Нетронутым пока остался только газовый бизнес «Газпрома» с Европой, тем не менее, напряжение растет. Российские банки, энергетические компании и оборонные предприятия больше не могут получать заём в Европе или США. Они не могут покупать технологии, запчасти или проводить большую часть деловых мероприятий. Россия отдалилась от большей части мировой экономики, как государство-изгой.

Кризис ликвидности

Из-за довольно сомнительной репутации России её лидирующие компании не могли брать долгосрочные займы даже до введения санкций. Следовательно, они сталкиваются с колоссальными трудностями рефинансирования теперь, когда доступ был закрыт. Россия должна рефинансировать почти 160 млрд. долл. внешнего долга только в 2014 г., и большая часть этого долга принадлежит национальной нефтяной компании «Роснефть».

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Ярким примером кризиса ликвидности «Роснефти» является её решение продать одну десятую часть своего крупнейшего производственного актива, Ванкорские месторождения на севере Восточной Сибири, китайской компании CNPC за мизерную цену – 1 млрд. долл. Уже разработанные Ванкорские месторождения, которые не требуют крупных инвестиций, стоят около 100 млрд. долл. (в четыре раза больше годового дохода, который составляет 25 млрд. долл.). Отраслевые аналитики не видят оснований для «Роснефти» продавать крупный актив по десять центов вместо доллара по какой-нибудь другой причине кроме кризиса ликвидности.

Инвестиционный коллапс

Россия должна привлечь почти 200 млрд. долл. инвестиций за границей только для того, чтобы удержать свои капиталовложения на уровне 2013 г. Прямые иностранные инвестиции, которые раньше составляли почти половину иностранных инвестиций, уже рухнули. Россия должна искать альтернативные кредитные рынки, такие как Эмираты или Китай, но эти ребята будут заключать сделки на довольно жестких условиях, если вообще будут.

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Пятница принесла еще оду плохую новость. Американская компания ExxonMobil поддалась давлению и отменила свои инвестиции в размере 3,2 млрд. долл. для бурения в Северном Ледовитом океане в партнерстве с «Роснефтью». Другие нефтяные компании, скорее всего, тоже махнут рукой на свои российские проекты. Хотя ExxonMobil формально оставил открытым вопрос о пересмотре проекта в Северном Ледовитом океане в будущем, не стоит больше верить в то, что Путин воздержится от политических приключений, которые будут ставить под угрозу такие инвестиции в будущем. Акционеры ExxonMobil могут задать вопрос, почему их компания так быстро забыла о хитрой экспроприации половины её многомиллиардного проекта на Сахалине. Без 3,5 млрд. долл. ExxonMobil «Роснефть», которая осталась без наличных средств, может на очень долгое время попрощаться с миллиардами баррелей запасов в Северном Ледовитом океане. Что касается инвестиций в 2014 г. и 2015 г., ожидается огромный спад и, следовательно, существенный отрицательный рост, возможно, близкий к кризисным 2008-2009 гг.

50 млрд. долл. штрафа для ЮКОСа

Экспроприация Путиным ЮКОСа у акционеров со всего мир в ходе его вендетты против политического конкурента и олигарха Михаила Ходорковского привела к тому, что базирующийся в Голландии международный арбитражный суд обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 млрд. долл. за незаконный захват активов компании. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Поскольку украденные активы ЮКОСа были переданы «Роснефти», ей, возможно, придется оплатить полностью весь штраф или какую-то часть.

Если Россия проигнорирует решение суда, тем самым она покажет, что арбитражные оговорки в её контрактах с иностранными компаниями ничего не значат. Риски инвестирования в Россию достаточно высоки даже с учетом обязательных пунктов договоров о международном арбитраже. В долгосрочной перспективе игнорирование решения суда может стоить России гораздо больше, чем штраф в размере 50 млрд. долл., который она должна заплатить ЮКОСу. Тем не менее, оплата штрафа потребует либо истощения средств, которые Россия откладывала на черный день, либо банкротства «Роснефти». Ни один из вариантов не является хорошей альтернативой.

Антимонопольный иск ЕС против Газпрома

Антимонопольная комиссия Европейского союза инициировала иск против «Газпрома» в 2012 г. за злоупотребление доминирующим положением на рынке, чтобы установить вымогательские цены и не дать возможности странам-покупателям диверсифицировать свои источники поставок энергии. Законодательство ЕС запрещает одной компании владеть трубопроводом и эксплуатировать его. Комиссия ЕС, как ожидается, вынесет свое решение весной.

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Международный редактор The Economist Эдвард Лукас, эксперт по иску в отношении «Газпрома», предсказывает: «Я думаю, что мы увидим, прежде всего, впечатляюще плохую рекламу для «Газпрома»... потом могут последовать штрафы, и довольно таки существенные». Действительно, если «Газпром» признают виновным, ему могут грозить штрафы в размере 10 % от годовой выручки, или примерно 10 млрд. долл., не считая исков от компаний, которые очень переплачивали все эти годы.

Репутация «Газпрома» как надежного поставщика

Владимир Путин и его ближайшее окружение работали над тем, чтобы создать репутацию России как надежного поставщика природного газа в Европу. Как заявил Путин в конце июня: «Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и намерена продолжать выполнять свои обязательства».

Война России на юго-востоке Украины может свести на нет её репутацию как надежного поставщика, что заставило европейцев вернуться к вопросу о единой энергетической политике, которая предусматривает диверсификацию источников поставок энергии. Во время конфликта с Украиной Россия использовала газ как политическое оружие против ЕС и европейских государств, таких как Польша и Словакия, которые должны были смягчить негативные последствия для Украины от потери российского газа. В Австрии, Словакии и Польше было отмечено беспричинное сокращение поставок газа из России, которое они связывают с политикой Путина.

Европа не может позволить себе, чтобы её ​​экономический рост стал заложником выходок Владимира Путина. Чтобы защитить себя, ЕС медленно переходит к внешней энергетической политике, объединяющей европейский газовый рынок и предполагающей диверсификацию поставщиков газа. «Газпром» уже давно доминирует на континентальном энергетическом рынке и игнорирует правила. Изменит ли агрессия Путина эту ситуацию? Во что это обойдется России? Зашел ли Путин слишком далеко на этот раз?

Своими ответными санкциями Путин вредит больше России, чем Западу

Могут быть разногласия по поводу того, сколько придется заплатить Западу за свои санкции в отношении России, но все согласны с тем, что ответные меры Путина – сначала они были направлены на импорт западных товаров и услуг – наносят России гораздо больший вред, чем странам, на которые они нацелены, и могут даже ослабить железную хватку Путина. По существу, санкции Путина лишают возможности его граждан покупать вещи, которые они хотели бы, и поднимают цены на проживание. Это так очевидно, что не стоит даже особо останавливаться на этом вопросе. Вместо этого, я процитирую сообщение, которое только что получил от россиянина-американца, который часто посещает Москву:

Мои первые впечатления от Москвы: ситуация действительно ухудшилась. Чувство страха преобладает. Тот, кто мог уехать, уехал. Эмбарго на продукты питания: большинство европейских продуктов исчезли, я попробовал (в первый раз в своей жизни) белорусский сыр Моцарелла. Он абсолютно не похож на настоящий, и я должен сказать вам, что я бы не хотел, чтобы кто-нибудь повторил мой опыт. Но итальянский сыр больше недоступен. Новые санкции, которые предлагают российские власти, должны коснуться одежды, возможно, иномарок и т.д. Друг попросил меня привезти iPad (который в США намного дешевле), я сказал, что сделаю это в следующий раз, а он пошутил: «в следующий раз нам придется сделать список того, что привезти – джинсы или другую одежду, например». Это была шутка, но... за прошлый месяц в Москве закрыли восемь ресторанов «Макдональдс». «По санитарным причинам». В то же время повсюду в уличных киосках продается очень подозрительное узбекское и грузинское мясо (если говорить о санитарии!). Очевидно, что восемь ресторанов «Макдональдс» закрыли по политическим причинам. Главный в Москве Макдональдс (в котором раньше всегда было самое большое количество посетителей в Европе) – теперь просто темное запечатанное здание в центре города, и люди приносят туда бутерброды из соседних мест и сидят напротив него, поглощая пищу «не из Макдональдса». Он по-прежнему остается местом встреч, только закрытым. Когда люди упоминают о продолжающейся войне с Украиной, они говорят, что это как будто страшный сон. Большинство моих друзей хотят уехать. Не у всех есть возможность. В принципе, мне вообще не нравится здешняя атмосфера.

Пока еще слишком рано определять победителей и проигравших в войне России на юго-востоке Украины. Но один победитель очевиден. У Китая есть достаточно наличных денег, чтобы забирать себе драгоценные камни, которые падают с российской короны, по мизерным ценам. Если посмотреть в будущее, мы должны задать вопрос: какая часть природных богатств Сибири будет принадлежать Китаю через десять или двадцать лет? У Китая, вероятно, есть свой, более правильный ответ на этот вопрос, чем у нас.