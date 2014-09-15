Кабмин уволил главу Госценинспекции по собственному желанию

Кабинет министров Украины уволил по собственному желанию председателя Государственной инспекции Украины по контролю за ценами Александра Киселева.

Соответствующее распоряжение №835-р от 10 сентября было опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Киселева Александра Владимировича от должности председателя Государственной инспекции Украины по контролю за ценами по собственному желанию», - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Госценинспекция была создана в январе 2012 года приказом экс-президента Виктора Януковича. Ее возглавил Александр Киселев. Инспекция входит в систему органов исполнительной власти и реализует государственную политику по контролю за ценами. Новое правительство под руководством премьер-министра Арсения Яценюка неоднократно заявляло о необходимости упразднить многие госорганы, в том числе Госценинспекцию.