Кабмин внес в Раду изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение в парламент проекты законов об изменениях в Налоговый кодекс и изменениях в Бюджетный кодекс, а также проект закона реформировании системы общеобязательного социального страхования и легализации фонда оплаты труда.

Соответствующие представления размещены на сайте Верховной Рады.

Вместе с тем, тексты проектов документов на сайте отсутствуют. В сопроводительных документах к проектам законов отмечается, что они «переданы на рассмотрение руководству парламента».

Ранее, на заседании 15 сентября, правительство предложило Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство для того, чтобы на основе новых законов можно было сформировать проект бюджета на 2015 год. Как отмечал премьер-министр Арсений Яценюк, в Кабмине готовы два проекта бюджета – на основе нового законодательства и на основе действующего. Однако проект бюджета, подготовленный на основе действующего законодательства, по словам главы правительства, является бюджетом дальнейшего экономического упадка и остается неприемлемым для экономики Украины.

Яценюк призвал парламент во вторник, 16 сентября, проголосовать пакет экономических реформ и в зависимости от того, что парламент проголосует, правительство безотлагательно вносит бюджет на 2015 год на новой налоговой базе.

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Премьер-министр подчеркнул, что позиция правительства – единая: есть пакет реформ, которые необходимо осуществить в социальной, налоговой и бюджетной сферах, и этот пакет реформ должен быть принят. Суть реформ – в сокращении налогов с 22 до 9, приведении к европейским стандартам налога на прибыль, в уменьшении с 41% до 15% единого социального взноса, упразднение проверок для малого и среднего бизнеса с годовым доходом до 20 млн грн и сокращение ставок единого налога вдвое.

Также Яценюк отметил, что реформа местных бюджетов предлагает регионам настоящий ресурс. Кроме того, по словам главы правительства, реформа будет касаться и социальных фондов – из трех действующих фондов будет сформирован один. Экономия государственных средств при этом, по словам главы правительства, составит не менее 600 млн грн.

Яценюк подчеркнул, что предложенный правительством пакет реформ – не наилучший, но он «точно лучше существующей системы». Если принять предложенный правительством пакет, то уже в 2015 году в Украине возможен незначительный экономический рост - в среднем два процента, а в 2016и 2017 годах – до шести процентов, что позволит стране выйти на показатели докризисного развития 2007 года.