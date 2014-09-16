Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС не откладывается - евродепутат

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС не откладывается, и договоренности вступят в силу в полном объеме.

Об этом в интервью DW сказал председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок.

"Ничего не отсрочивали. Сделка заключена, а техническое воплощение некоторых ее частей происходит асимметрично. Возможность беспошлинного ввоза некоторых украинских товаров в страны ЕС остается, как это предусмотрено на этапе предварительного применения Соглашения. Но Украина до сих пор может устанавливать таможенные пошлины на определенные европейские товары. Имплементация Соглашения происходит постепенно, но договоренности в полном объеме вступают в силу - без ограничений или изменений", - заверил Брок.

По его словам, возможность постепенной имплементации Соглашения проверялась еще на саммите ЕС в июле. "Если полностью и в полном объеме воплотить Соглашение, то рыночная сила европейских предприятий может навредить украинской экономике. Поэтому у украинских предпринимателей в определенных отраслях в рамках такого трансформационного процесса появляется время подготовиться к новой конкурентной среде", - объяснил евродепутат.

Читайте такжеОтсрочка свободной торговли c Украиной никак не влияет на ассоциацию в целом - Еврокомиссия

Также он заявил, что из-за ситуации в Украине, вызванной войной и российским влиянием, Евросоюз пренебрегает частью преимуществ от ассоциации, но готов получить их позже. В частности, украинцы в дальнейшем могут устанавливать пошлину на определенные товары для защиты своей экономики, тогда как ЕС не может применять такие пошлины в ответ.

Брок подчеркнул, что Соглашение об ассоциации уже не изменится, даже если Россия выдвинет новые претензии к ней. "Нет, процесс завершен. И русские с этим согласились. Они же принимали участие в переговорах. Положения в полном объеме вступают в силу. Они просто будут воплощаться постепенно. Так происходит со многими соглашениями. Юридически сделка будет действовать полностью. Просто есть переходный порядок применения", - сказал он.