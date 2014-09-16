Рубль из-за санкций и дешевой нефти упал до нового рекордного уровня

Курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. Европейская валюта в первые минуты торгов на Московской бирже выросла на 36 копеек. Одновременно доллар подорожал на 24 копейки до 38,62 рубля.

Бивалютная корзина укрепилась на 30 копеек до 43,75 рубля, сообщает Лента.ру.

Доллар и евро в течение сентября обновили уже несколько исторических максимумов. Такие результаты связаны с целым рядом обстоятельств.

В последние недели нефть стабильно дешевеет, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности.

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На рубль негативно влияют санкции, принятые ЕС и США в отношении России.

Кроме того, Центробанк России с августа прекратил валютные интервенции, перестав поддерживать курс рубля. В качестве официального объяснения фигурирует сокращение в последние месяцы международных резервов страны.

В то же время, некоторые российские СМИ пишут, что ослабление рубля предпринимается с целью поддержки экспортеров, испытывающих трудности в связи с удешевлением нефти и других сырьевых ресурсов.