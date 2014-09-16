Гривня на открытии межбанка упала сразу на 30 копеек

Во вторник, 16 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – до 14,0000/14,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 18,11005/18,5015.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3617/0,3695.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,4000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд до 13,7000/14,0000.

К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 13,7000/14,0000.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.