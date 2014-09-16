В России признали, что санкции надолго остановят рост экономики страны

Санкции могут спровоцировать рецессию в России более чем на год, если дополнительно будут ограничены операции банков в валютах, заявил во вторник бывший министр финансов Алексей Кудрин на конференции Американской торговой палаты, передает Прайм.

"Я не исключаю, что санкции могут спровоцировать рецессию в России, даже может не на один, а на два года, если дополнительно будут ограничены операции банков в каких-то валютах", - отметил Кудрин.

Он считает, что Россия сейчас переживает сложный момент, и темпы роста экономики будут сохраняться на низком уровне в течение ближайших 3-5 лет.

"Если не провести определенные реформы, то низкий рост сохранится на более продолжительное время", - подчеркнул бывший министр финансов.

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В середине сентября в официальном журнале ЕС были опубликованы новые санкции против России. Они предусматривают сокращение сроков предоставления ликвидности крупнейшим российским банкам с государственным участием - "Сбербанку", ВТБ, ВЭБ, "Газпромбанку" и "Россельхозбанку" - с 90 до 30 дней, а также распространяют это ограничение на компании "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).