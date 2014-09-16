НБУ разрешил украинским банкам расчеты с Крымом в гривнях через иностранные банки

Национальный банк Украины разрешил украинским банкам проводить расчеты с контрагентами в Автономной Республике Крым и г. Севастополе в гривнях через корреспондентские счета иностранных банков, кроме расположенных и работающих на территории Крыма.

Об этом регулятор сообщил коммерческим банкам в письме от 15 сентября № 29-213/51623, текстом которого располагает УНИАН.

«Учитывая прекращение деятельности украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на территории АР Крым с целью обеспечения в условиях временной оккупации территории АР Крым получения резидентами принадлежащих им средств за продукцию, работы, услуги по договорам с контрагентами из АР Крым, уполномоченный банк имеет право отнести на счет резидента-получателя средства в гривнях, поступившие через корреспондентские счета иностранных банков (кроме банков, расположенных и/или осуществляющих свою деятельность на территории АР Крым) в гривнях», - говорится в письме.

Согласно письму, в таком случае банк обязан проверять правомерность поступления средств от контрагента АР Крым на основании соответствующего договора.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.