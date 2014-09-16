«УДАР» раскритиковал налоговые инициативы правительства

Об этом политик заявила в своей колонке на сайте «Новое время».

- У правительства сегодня нет «пакета экономических и налоговых реформ». Есть отдельные инициативы, не отработанные с экспертами, несогласованные с обществом. Документ, который презентовал премьер на заседании Кабинета Министров, требует серьезной доработки. И то, что хотят представить в качестве реформаторских идей, является очень спорным – заявила Оксана Продан.

В частности, народный депутат раскритиковала идею правительства обязать работодателей платить сотрудникам не менее двух минимальных зарплат.

- Правительство декларирует, что ставка единого социального взноса будет снижена до 15%. Это не может не нравится избирателям. Но при этом «забывают» указать, что одновременно работодателей обяжут выплачивать не менее двух минимальных заработных плат. То есть база налогообложения увеличится вдвое не только для единого социального взноса, ставка которого снижается, но и для налога с доходов физических лиц, размер которого не изменяется. Таким образом, для многих плательщиков налогов нагрузка на зарплату не снизится, а увеличится. Именно поэтому эксперты и общество не позволили провести эту «реформу» предыдущему составу правительства, в котором его предлагал бывший министр доходов и сборов Александр Клименко – напомнила Оксана Продан.

Но наибольшую критику народного депутата вызвала норма об усложнении работы предприятий, работающих на обычной системе, с частными предпринимателями и другими плательщиками единого налога.

- Последним "ноу-хау", который увидели эксперты в очередной части законопроекта – это ограничение возможностей работы малого бизнеса с другими компаниями. И это тоже не ново для бизнеса, эту норму дважды пытался ввести Азаров, в 2010 и 2012 годах, но не смог из-за активного противостояния общества. Так что, когда общество занято борьбой с внешним врагом, его будут атаковать с тыла? – задает правительству вопрос Оксана Продан.

Также народный депутат возмущена ультимативным тоном премьер-министра относительно принятия его налоговых инициатив.

- Такие идеи не могут приниматься без предварительного обсуждения с экспертами, объединениями бизнеса и, наконец, согласно регламенту ВРУ. А их обсуждение, как я показала выше, откроет их истинную суть. Видимо, поэтому мы и слышим ультиматумы. Премьер-министр понимает, насколько мало шансов у принятия этого документа и пытается действовать на опережение, закрепив за собой имидж реформатора – заявила Оксана Продан.

Напомним, ранее правительственную концепцию налоговой реформы и соответствующий законопроект раскритиковали иностранные инвесторы, в частности, Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата, объединяющие более 1500 украинских и иностранных компаний.

Напомним, проект концепции реформирования налоговой системы и зарегистрированный вчера законопроект №5079 предлагают ввести дифференциированную систему ставок налога на доходы физлиц (чем больше зарплата – тем выше ставка налога) и обязать работодателей выплачивать сотрудникам е менее 2 минимальных зарплат. Также концепция предусматривает введение дополнительного 5%-ного акциза на розничную торговлю топливом, пивом, табачной и алкогольной продукцией. Кроме того, авторы концепции предлагают унифицировать налог на жилую недвижимость (должны будут платить все независимо от метража и местонахождения объекта – 2% от минимальной зарплаты – сейчас это 24,36 грн.), а также ввести аналогичное налогообложение коммерческой недвижимости.

Также для компаний, которые работают на обычной системе налогообложения, станет менее выгодно покупать товары, работы и услуги у малых предприятий и частных предпринимателей, поскольку в таком случае их налогооблагаемый финансовых результат будет увеличиваться на 50% от суммы покупки. При этом аграриев «загонят» на единый налог, а для малых предприятий (IV группа) уменьшат ставку единого налога на 1%.

При этом правительство планирует отменить туристический сбор, сбор за парковку, сбор на развитие виноградарства и хмелеводства и ряд других малозначительных сборов и налогов.