В украинских банках стало больше гривневых депозитов

Общий объем депозитов в украинских банках в августе 2014 года в национальной валюте вырос на 0,7% и составил 380,7 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 3,3% и составил 22 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года, в январе-августе, общий объем депозитов в украинских банках снизился на 9,9% в гривне и на 28,6% в иностранной валюте.

Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте в августе вырос на 4,2% (с начала года снизился на 3%) - до 163,700 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - снизился на 3,3% (с начала года - на 22,5%) - до 6,1 млрд долл.

Объем депозитов физических лиц за месяц снизился в национальной валюте на 1,8% (с начала года - на 14,4%) - до 217 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 3,2 % (с начала года - на 30,6%) - до 15,9 млрд долл.

Ставки по депозитам в августе по сравнению с июлем снизилась в национальной валюте - до 10,66% с 11,68%, в иностранной валюте - до 6,18% с 6,51%.

В августе впервые с начала года произошел рост остатков по кредитам, предоставленным в национальной валюте, на 0,6% (с начала года – снижение на 7,6%) - до 551,4 млрд грн. В том числе остатки по кредитам юридическим лицам выросли на 0,7% (с начала года – снизились на 8,0%) - до 437,1 млрд грн, по физическим лицам выросли на 0,1% (с начала года – снизились на 6,2%) - до 114,3 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте снизились (в долларовом эквиваленте) на 1,7% (с начала года - на 9,8%) - до 34,8 млрд долл., в том числе юридических лиц - на 2,1% (с начала года - на 8,3%) - до 27,7 млрд долл., физических лиц - на 0,1% (с начала года - на 15,2%) - до 7,1 млрд долл.

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в национальной валюте в августе выросли до 16,60% с 16,24% в июле, в иностранной валюте – снизилась до 8,48% с 8,76%.

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Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках в июле 2014 года в национальной валюте почти не изменился и составил 378,7 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 3%, до 22,7 млрд долл.