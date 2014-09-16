Нацбанк в августе нарастил покупку гособлигаций в 7 раз

Национальный банк Украины в августе 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 44,8 млрд грн, что в 7,2 раза больше объема покупки в июле, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года объем покупки ОВГЗ Нацбанком составил 96,9 млрд грн и 5 млн долл., в то время как операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля регулятор с начала года не проводил.

Нацбанк напомнил, что в августе правительство выпустило облигации внутреннего госзайма для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» на 46,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,30% годовых. С начала года на эти цели выпущены ОВГЗ на 70,7 млрд грн со средневзвешенной доходностью 13,63% годовых.

В августе также были выпущены НДС-облигации на 950 млн грн с доходностью 9,50% годовых. С начала года объём выпуска НДС-облигаций составил 6,7 млрд грн, доходность - 9,50% годовых.

Также сообщается, что в августе Нацбанк не проводил операции купли-продажи гособлигаций через механизм двусторонней котировки. С начала года регулятор с использованием этого механизма купил и продал облигации на 1 млрд грн.

По результатам ОВГЗ-аукционов в августе в госбюджет поступило 4,5 млрд грн. (с начала года - 38,2 млрд грн 650 млн долл.). Средневзвешенная доходность первичного размещения ОВГЗ в августе составила 17,54% годовых в национальной валюте (с начала года - 14,64% в национальной валюте и 5,14% годовых - в долларах США).

Нацбанк подчеркивает, что погашение и уплата дохода по ОВГЗ проводятся своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 59,03 млрд грн, в том числе погашение номинальной стоимости – 40,07 млрд грн, уплата купонного дохода – 18,96 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 6,2 млрд грн, что в 4,8 раза больше объема покупки в июне. По итогам ОВГЗ-аукционов в госбюджет в июле поступило 5,4 млрд грн и 200 млн долл.