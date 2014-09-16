Военный налог в Украине могут продлить до 2016 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины в рамках налоговой реформы сохранить норму о взимании военного сбора до 2016 года, увеличить ставку пенсионного сбора при покупке валюты до 2%, а также упразднить льготы по взиманию налога на недвижимость, определив ставку налога в размере 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№5079), опубликованный на веб-портале парламента.

«Упразднить необлагаемый минимум общей площади жилой недвижимости всех видов. Расширить базу налогообложения налогом на недвижимое имущество за счет налогообложения коммерческой (нежилой) недвижимости. Предоставить местным общинам право устанавливать ставки на недвижимое имущество для объектов жилой и нежилой недвижимости в размере 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади, - говорится в пояснительной записке к проекту закона. - Также предлагается продолжить действие военного сбора до 1 января 2016 года и повысить ставку сбора на общеобязательное государственное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты до 2%».

В целом, проект закона предполагает сокращение количества налоговых платежей с 22 до 9, введение расчета налога на прибыль согласно данным бухгалтерского учета, введение новых норм определения налогообложения доходов физических лиц, включая упразднение льгот по налогообложению доходов с одновременным сохранением социальной льготы в размере 50% прожиточного минимума.

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«Кроме того, предполагается введение одноразового декларирования доходов, имущества финансового состояния физического лица, в том числе полученных с нарушением законодательства по вопросам налогообложения и валютного регулирования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также Кабмин предлагает ввести в Украине 5%-ный сбор с розничной продажи подакцизных товаров и совмещение всех акцизных платежей и тарифных надбавок в единый акцизный налог.

Ранее Кабмин предложил парламенту в рамках внесения изменений в Бюджетный кодекс передать на местный уровень администрирование ряда налогов, увеличив, таким образом, ресурс местных бюджетов на 39 млрд грн.