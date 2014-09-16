Еврокомиссар: односторонние преференции для Украины равнозначны свободной торговле

Европейский комиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт заявляет, что Евросоюз идет на экономические жертвы, продолжая односторонние торговые преференции Украине, которые позволяют экспортировать товары так же, как если бы заработала зона свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом комиссар заявил во вторник в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте.

Де Гухт отметил, что было поставлено большое количество вопросов, касающихся договоренностей, которые были достигнуты в прошлую пятницу относительно отсрочки временного применения зоны свободной торговли Украина-ЕС на год.

"Мы продолжим автономные меры для Украины, чтобы они смогли продолжать экспортировать на европейский рынок так же, как если бы соглашение вступило в силу... Почему мы договорились об этом (отложить временное применение ЗСТ и продолжить торговые преференции)? – чтобы сделать ратификацию возможной. Без этой договоренности не было бы этой ратификации”, - заявил он.

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По словам еврокомиссара, после введения односторонних торговых преференций для Украины, экспорт в ЕС с июня увеличился на 15%. Сам же ЕС идет „на экономические жертвы”, потому что такие меры действуют в одностороннем порядке.

Кроме того, Де Гухт выразил убеждение, что Россия пытается создать на востоке Украине новый замороженный конфликт, так же, как это произошло с Приднестровьем в Молдове и Осетией и Абхазией в Грузии.