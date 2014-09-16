Евросоюз может отменить отсрочку ЗСТ с Украиной, если Россия нарушит договоренности

ЕС может изменить решение об отложении временного применения соглашения о зоне свободной торговли с Украиной до 2016 года, если Россия нарушит достигнутые договоренности по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Страсбурге заявил европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт, выступая в ходе планерного заседания Европейского парламента.

"Если Россия не будет уважать условия отсрочки временного применения зоны свободной торговли и введет ограничительные меры в отношении Украины, мы тогда предложим Раде изменить решение о временном применении", - сказал он.

Де Гухт назвал сегодняшнюю ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС "историческим фактом и началом процесса направления Украины в демократический процесс, верховенства права, помощи украинцам преодолеть коррупцию и принести экономическое процветание".

По его словам, также ассоциация Украины и ЕС станет вкладом в поддержку суверенитета Украины, которая находится сегодня под давлением России.

«Европейская комиссия будет внимательно наблюдать за этим процессом, а также с учетом договоренностей, которых мы достигли в пятницу (12 сентября)", - отметил комиссар.

Кроме того, Де Гухт заверил, что ЕС обеспечит предоставление Украине, которая "дестабилизирована установлением нового замороженного конфликта", необходимую финансовую, политическую, экономическую помощь, чтобы "она смогла развивать суверенитет, демократию и независимость".

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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.