Отраслевые ассоциации вина и пива выступают против введения дополнительного акциза

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины».

«Наша Ассоциация выступает категорически против введения дополнительной налоговой нагрузки на отрасль в виде 5% налога с реализации алкогольной продукции – заявил директор Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Михайлечко.

По словам Михайлечко, формирование налоговой политике не может строиться на таких резких скачках ставок акцизного налога, в особенности в ситуации падающего рынка.

«Сначала нужно, хоть немного стабилизировать отрасль, а потом уже думать о повышении. Иначе, несмотря на все заявления правительства, 5% с реализации винодельческой продукции, сократит отечественное производство, что приведет к уменьшению средств от акцизного налога. Отечественный винный рынок сузился до минимальных пределов. По данным Госкомстата, падение общего объема тихих вин, произведенных в Украине, в І полугодии 2014 составило 16,9%. Всего за последние четыре года винодельческая отрасль Украины потеряла почти 60% объема готовой продукции», - отмечает Михайлечко.

При этом, по его расчетам, в случае введения дополнительного акциза на розничную продажу пострадают не только продавцы, но также покупатели и производители украинских вин.

«Ни один дистрибьютор не пойдет на то, чтобы выкладывать деньги из своего кармана. Таким образом, расходы будут распределены между производителем продукции и покупателем: первому могут «предложить» снизить отпускную цену, для второго – увеличат конечную стоимость», - говорит эксперт.

При этом, по подсчетам Михайлечко, на некоторые виды винной продукции акциз вырастет на 10 000%.

«Минимальная розничная цена на бутылку столового вина составляет 20 грн., ставка акциза - 0,01 грн. В случае взыскания 5% от продаж (1 грн.) акциз фактически составит 1,01 грн. Таким образом, рост составит 10000% - объясняет расчеты Михайлечко.

Аналогично оценивает повышение акциза и исполнительный директор ЧАО «Укрпиво» Игорь Товкач.

«Если коротко – это беспредел. С учетом повышений, которые уже были в этом году, в совокупности чуть более чем за полгода у нас акциз вырастет практически вдвое – на 97%. Притом, что рынок дико падает. За 8 месяцев 2014 г. Рынок упал на 13,8%. По прошлому году в несезон мы были загружены только на 40%. А в этом году еще добавляются проблемы с экспортом в Россию, продажам в Крыму и на территориях АТО», - описывает состояние отрасли Товкач.

По его прогнозам, введение дополнительного 5%-ного акциза на розничную продажу приведет к дополнительному падению украинского рынка пива на 20%.

«Я рассматриваю эту инициативу как пиар. Больших денег местные бюджеты все равно не получат, потому что частные предприниматели, которые продают более 50% нашей продукции, будут всячески его избегать. Обычный подсчет только по основным налогам, которые мы платим, и только с нашей отрасли, говорит о том, что государство в результате введения этого налога недополучит 110 млн. гривень», – прогнозирует Товкач.

«Я четко знаю позицию Американской торговой палаты, позицию Европейской бизнес-ассоциации. Их оценки крайне негативные, как и у нас. Мы говорим о том, что мы адаптируем законодательство к требованиям соответствующих директив ЕС? Так в Директиве Совета ЕС 2008/118/ЕС от 16 декабря 2008 г. четко раскрыты общие условия обложения акцизами. Розничные продажи не могут подпадать под акцизный сбор сами по себе, потому что его платят только во время изготовления или импортирования продукции», – объясняет Товкач.