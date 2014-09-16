Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 14,30 за доллар
15:46, 16 сентября 2014Финансы
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Украинская валюта продолжает сдавать позиции на межбанке.
Доллар весь день торговался на уровне 14,30 грн / Фото УНИАН
Во вторник, 16 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,3000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 14,0000/14,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 18,1105/18,5015, к 12:00 цены ушли вверх до 18,2505/18,5135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 18,1250/18,5175.
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Рублевый рынок открылся котировками 0,3617/0,3695, к 12:00 цены поднялись до 0,3641/0,3697. К закрытию торгов цены снизились до 0,3632/0,3688.
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