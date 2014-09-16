Кабмин предлагает Раде увеличить местные бюджеты на 40 миллиардов

Кабинет министров Украины в рамках реформы межбюджетных отношений предлагает Верховной Раде расширить доходную часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2 млрд грн за счет передачи части налоговых платежей, ранее выплачиваемых в государственный бюджет, в ведение местных общин.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№5078), опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, в ведение местных властей передаются: плата за предоставление административных услуг (кроме 50% админсбора за госрегистрацию имущественных прав на недвижимость и госрегистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей), государственные пошлины, до 80% сборов по экологическому налогу, а также сборы по налогу на недвижимость, включая налогообложение коммерческой недвижимости.

«Также предполагается закрепление за местными бюджетами стабильных источников – налога на доходы физлиц по новым нормативам (бюджеты районов и городов областного подчинения получат 60% налоговых платежей, областные бюджеты – 15%, бюджет Киева – 25%), налога на прибыль (10%)», - говорится в пояснительной записке.

Также в документе предлагается ввести с 2015 года сбор за розничную продажу подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости реализованного объема товаров. Такой сбор, как отмечается, заменит ранее взимавшийся налог на виноградарство, хмелеводство и садоводство.

Проект закона, помимо прочего, вводит новые виды трансфертов – базовую и реверсную дотацию, субвенцию на образование, подготовку рабочих кадров и медицину. Кроме того, как ожидается, в каждом местном бюджете появится новая статья – «бюджет развития», объем финансирования которой должен составлять не менее 10% от общего объема фонда собственных доходов местных бюджетов.

«По предварительным расчетам, рост ресурса местных бюджетов в 2015 году составит порядка 39,2 млрд грн. Поскольку система обеспечивает автономность принятия местных бюджетов и децентрализацию, то в будущем такие изменения дадут синергетический эффект, и доходы местных бюджетов вырастут в два-три раза. Таким образом, в распоряжении местных органов самоуправления появится ресурс для решения проблем развития общин», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины подал на рассмотрение в парламент пакет изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы с целью формирования проекта бюджета на 2015 год на основе новой законодательной базы.