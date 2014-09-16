Депутаты отказались рассматривать пакет реформ Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня сессии этого пакета проголосовали лишь 117 (при необходимых 226 - УНИАН) из 264 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе группа "За мир и стабильность", а из фракций партии «УДАР» и фракции Партии регионов проголосовали "за" только по одному народному депутату.

Председатель парламента Александр Турчинов предложил депутатам "включить в повестку дня пакет правительственных законов о реформировании Бюджетного кодекса Украины (межбюджетная реформа) (№5078); законопроект под №5079 - внесение изменений в Налоговый кодекс (налоговая реформа) и законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и реорганизации фонда оплаты труда (№5080)".