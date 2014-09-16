Путин решил поддержать Лукашенко $1,5 млрд кредитом

Правительство России одобрил выделение в этом году Беларуси $1,5 млрд кредита. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации правительства РФ.

Читайте такжеЛукашенко намерен ограничить импорт российской техники в БеларусьКредит будет предоставлен в российских рублях по курсу на момент подписания соглашения. Деньги выделяются для погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов. Средства в Беларусь поступят не позже 15 календарных дней со дня подписания кредитного соглашения.

Читайте такжеБеларусь нашла способ заработать на путинском эмбаргоПервый платеж по кредиту должен поступить до 15 января 2019 года, погашение кредита будет происходить равными долями раз в полгода — 15 января и 15 июля.

Напомним, ВТБ и белорусское правительство заключили договор о предоставлении республике краткосрочного займа в размере $2 млрд.