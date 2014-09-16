Розничная торговля в Украине сократилась на 4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2014 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 569,603 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота за 8 месяцев текущего года отмечен в Кировоградской области – на 4,7%, до 11,074 млрд грн, в Киевской области – на 3,8%, до 26,815 млрд грн, в Черниговской области – на 3%, до 11,639 млрд грн, в Черкасской области – на 2,8%, до 14,77 млрд грн, а также в Херсонской и Винницкой областях – на 2,6% и 2,5%, до 13,323 млрд грн и 18,035 млрд грн соответственно.

Больше всего оборот розничной торговли снизился в Луганской и Донецкой областях – на 27,9% и 20,4%, до 19,723 млрд грн и 48,131 млрд грн соответственно. Розничный товарооборот в Киеве в январе-августе текущего года снизился на 4,8% - до 76,268 млрд грн. Помимо столицы и двух восточных регионов, снижение розничного товарооборота в Украине в пределах от 0,2% до 4,9% наблюдалось в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2014 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 495,218 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.