Нацбанк хочет вводить кураторов в банки на постоянной основе

Национальный банк Украины намерен на постоянной основе вводить кураторов в банки независимо от предоставления им финансовых ресурсов. Об этом говорится в комментарии главы НБУ Валерии Гонтаревой на странице регулятора в сети Facebook.

«Институт кураторства является общепризнанной мировой практикой в деятельности центральных банков, и отечественный центральный банк планирует активно внедрять и развивать его в нашем государстве. Мы также планируем ввести в дальнейшем институт кураторства на постоянной основе, особенно в системных банках, даже независимо от предоставления ресурсной поддержки Национальным банком», - отметила Гонтарева.

По ее словам, назначение кураторов в банки, получившие рефинансирование, призвано усилить контроль за надлежащим использованием средств.

«Это ни в коем случае не означает, что в этих банках происходит нечто необычное, это нормальный рабочий процесс. И те банки, которым Национальный банк недавно предоставил стабилизационные кредиты, рассматриваются регулятором как системные, а значит, важнейшие для финансовой стабильности всей банковской системы в частности и страны в целом», - подчеркнула глава НБУ.

Регулятор надеется, что такое усиление контроля над деятельностью банков станет нормой, положительно повлияет на ситуацию в банковской системе и будет способствовать укреплению доверия граждан к ней.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 11 сентября предоставил двум банкам, входящим в группу крупнейших по размеру активов, стабилизационные кредиты на общую сумму около 2 млрд грн.