Банкиры оценивают поступления в бюджет по налогу на депозиты в 0,5 млрд ежемесячно

Ежемесячные поступления в государственный бюджет от налога на процентные доходы по депозитам физических лиц могут превысить 0,5 млрд грн при прекращении оттока депозитов из банковской системы и сохранении их текущей стоимости, говорится в письме ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС), переданном УНИАН.

УКБС обосновывает свои расчеты объемом срочных депозитов физлиц, который на сегодня составляет 329 млрд грн, и показателем средневзвешенной ставки по срочным депозитам на уровне 13,9% годовых.

Ассоциация сообщает, что налогом не облагаются доходы в виде процентов по счетам для выплаты зарплаты, стипендий, пенсий, социальной помощи и других социальных выплат, ссылаясь на разъяснения Государственной фискальной службы Украины. Одновременно, в случае получения на такой счет других средств, начисленные доходы по такому счету подлежат налогообложению по ставке 15%.

Для расчета налога на доходы по валютным ценностям эти доходы пересчитываются в гривню по курсу Национального банка Украины на момент начисления (получение) доходов.

При досрочном расторжении договора вклада (депозита) и перерасчета дохода банк производит перерасчет сумм налогом налога.

Налогообложение процентов на вклады физлиц-предпринимателей по счетам, не связанным с хозяйственной деятельностью, проводится на общих основаниях, от хозяйственной деятельности - в зависимости от выбранной системы налогообложения.

Также сообщается, что при выплате дохода в пользу нерезидента учитываются нормы международного договора с таким нерезидентом.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от капитала», согласно которому вводится единая 15-процентная линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц, к которым относятся и проценты по вкладам, взамен утвержденной ранее прогрессивной шкалы от 15 до 25%.

Банки с 1 августа 2014 года самостоятельно перечисляют в госбюджет суммы налога и отчитываются, не раскрывая тайну вкладов. Закон освободил от уплаты налога доходы по вкладам, начисленные с 1 июля по 1 августа 2014 года, а также доходы по счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.

Для корректного налогообложения процентов Национальный банк Украины обязал банки использовать для расчетов с гражданами по заработным платам, пенсиям, стипендиям и другим подобным выплатам отдельные счета.