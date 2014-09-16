Пятницкий: списка российских товаров для введения санкций не существует

Кабинет министров Украины не имеет четкого и структурированного перечня товарных позиций и групп, прежде всего российского производства, в отношении импорта которых могут быть введены ограничительные меры вплоть до полного запрета на ввоз.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Валерий Пятницкий.

В частности, комментируя информацию о том, что правительство располагает списком из 94 товарных позиций, импорт которых из Российской Федерации в Украину может быть ограничен, Пятницкий сказал: «94 позиции – это не от нас пошло, не от торгового представителя. Такой цифры на сегодняшний день не существует. Но если говорить о том, что в случае ущемления интересов украинской стороны мы будем вынуждены провести аналогичную работу, то работа такая будет. Но чтобы была какая-то конкретная цифра или продукция, которая может попасть под санкции, – этого нет».

При этом Пятницкий отметил, что структура украинской экономики в любом случае претерпевает изменения, включая географию импорта и экспорта товаров. «Структура украинской экономики меняется все больше. Обратите внимание, еще вчера мы даже не думали о том, что будем замещать уголь, который добывался на востоке. А сегодня мы уже думаем о том, как нам пройти зиму, где взять энергетический уголь», – сказал он.

По словам замминистра, аналогичная ситуация с экспортом. «За последние годы экспорт пищевых продуктов и сельхозпродукции переориентировался с рынка той же России на рынки третьих стран. Украина стала поставлять продукцию в новые для себя страны, такие как Ливия, Конго, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Мали, Южный Судан, Македония, Новая Каледония», – отметил Пятницкий.

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Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта сообщил, что министерство готово ввести ряд торговых ограничений в отношении импортируемых в Украину товаров в случае, если украинские товары также будут испытывать сложности в продвижении на рынках других стран. Он подчеркнул, что правительство Украины работает над тем, чтобы в случае проявления недружественных действий в отношении экономики Украины страна могла предпринять ответные шаги. По словам Максюты, есть разные списки санкций и ограничений на разные случаи, но пока мы такие списки официально не обнародованы и не обсуждались.

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Ранее ряд украинских СМИ сообщили о том, что Украина намерена ввести против РФ торговые ограничения на 94 товарные группы на общую сумму около 3 млрд долл. Ограничения, в частности, могут коснуться продуктов питания, косметики и медикаментов.