Украина просит у ЕС дополнительные 2 млрд евро помощи

Украинское правительство просит Еврокомиссию предоставить дополнительные 2 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, которая будет направлена в бюджет.

Об этом заявила во вторник, во время заседания комитета ВР по вопросам европейской интеграции, директор департамента долговой и международной финансовой поддержки Минфина Галина Пахарчук, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы обратились к ЕС за следующей макрофинансовой помощью в объеме 2 млрд евро", - заявила она, комментируя ожидаемые поступления в государственный бюджет, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Источники "Европейской правды" в структурах ЕС подтвердили существование такого запроса. Утверждается, что эту сумму формируют два разных обращения от украинской стороны.

Между тем фактическое поступление средств в Киев может зависеть от того, выполняет ли Киев согласованные ранее условия о макрофинансовой стабильности. Эти условия были установлены при выделении первых траншей помощи на сумму 610 млн евро в июне 2014 года, отмечают собеседники.

"Решение о резервировании одного миллиарда ранее уже было принято, но сейчас нужно принять решение об их фактическом выделении. Сейчас решается, будут ли там условия. По второму миллиарду - ситуация сложнее, здесь нет даже решения о выделении", - пояснил источник.

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По данным "Европейской правды", сейчас в Киеве находится оценочная миссия ЕС, которая должна предоставить свою рекомендацию о выполнении Украиной ряда индикаторов.