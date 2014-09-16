РФ все же решила ввести пошлины для Украины, чтобы потом их отсрочить

Правительство РФ должно утвердить постановление о вводе пошлин для Украины, а затем уже откладывать его применение, если Киев и Брюссель выполнят свое обещание об отсрочке имплементации их соглашения об ассоциации в части зоны свободной торговли, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает РИА Новости.

"Я думаю, что это правильная симметричная конструкция: Украина ратифицирует соглашение, мы подписываем постановление. И в соответствии с ним мы тоже должны с 1 ноября применять (режим наибольшего благоприятствования — ред.)", — подчеркнул он.

Если, по словам Улюкаева, до конца октября Украина примет "какой-то акт, который демонстрирует, что мы одинаково понимаем брюссельскую договоренность", тогда и Россия примет решение об отсрочке до конца 2015 года этого режима.

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По итогам прошедшей 12 сентября министерской встречи РФ-ЕК-Украина в Брюсселе стороны договорились отложить временное применение договора о свободной торговле ЕС-Украина до 31 декабря 2015 года. Таким образом, с 1 ноября 2014 года ЕС продлевает привилегированный и автономный доступ на свой рынок для украинских товаров, но откладывает до 31 декабря 2015 года применение соглашения о создании зоны свободной торговли, в частности беспошлинный ввоз своих товаров в Украину.

"У нас, как вы знаете, был принят проект постановления правительства, в соответствии с которым в случае временного применения соглашения об ассоциации Украины и ЕС мы вводим режим наибольшего благоприятствования, то есть откажемся от преференциального режима (для Украины — ред.). Насколько я понимаю, сейчас это постановление должно быть подписано", — сказал Улюкаев.

По его словам, формально применение соглашения между Украиной и ЕС должно начаться с 1 ноября 2014 года. "Мы договорились, что не начнется и для этого нужно только европейское решение", — напомнил он. "Но мы считаем, что, кроме этого, юридически чисто было бы, чтобы Украина взяла на себя определенные обязательства, чтобы это были не только решения наших европейских коллег, но и некий правовой акт Украины", — добавил российский министр.