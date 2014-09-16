Минфин привлек в госбюджет $8 млн

Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 8,014 млн долл. на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 сентября, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 2 года под 8,10% годовых по одной поданной заявке, в то время как на приобретение предложенных Минфином гривневых облигаций сроком обращения 2 года инвесторы не подали ни одной заявки.

Сумма привлечённых средств в гривневом эквиваленте по курсу НБУ составила 104,087 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в сентябре два ОВГЗ-аукциона, в результате которых привлек в госбюджет 11,978 млн грн на. В сентябре министерство намерено провести еще один ОВГЗ-аукцион 23 сентября.

По оперативным данным Госказначейства на 15 сентября, с начала года в госбюджет поступило 185,729 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 67,928 млрд грн, на обслуживание госдолга – 28,849 млрд грн.

По состоянию на 15 сентября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 385,883 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 240,719 млрд грн, в собственности банков – 87,240 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.