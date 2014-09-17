Китай вложит в госбанки $81 млрд для стимулирования экономики

Народный банк Китая предоставит пяти крупнейшим банкам страны 500 млрд юаней ($81 млрд) для поддержки спроса в экономике.

Об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщил высокопоставленный банкир.

Средства предоставляются на три месяца. Имея в распоряжении больше ликвидности, крупнейшие банки смогут увеличить кредитование различных секторов экономики, в частности, малого бизнеса и жилищного строительства.

Как пишут «Ведомости», на рынке решение ЦБ сочли реакцией на августовскую макростатистику, которая показала замедление китайской экономики.

По словам экспертов, вливание средств в банки не является масштабным стимулированием экономики, однако показывает желание властей поддержать ее рост точечными мерами.

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В то же время более радикальные стимулы, например снижение базовой процентной ставки, как считается, могут создать риски, усугубив долговые проблемы китайской экономики.