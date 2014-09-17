Российский рубль продолжает рекордно падать

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10.10 мск среды вырос на 10 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, и впервые в истории достиг отметки 38,43 руб.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, евро укрепился к рублю на 14 коп., до 49,77 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и $0,55, увеличилась на 11 коп. и достигла уровня 43,52 руб.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест выразил мнение, что ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам говорит о том, что санкции США и Европы против России достигают своей цели.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не согласен с мнением Вашингтона. "Ослабление рубля - это фактор стимулирования российского экспорта", - подчеркнул дипломат.

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Российские власти считают, что ослабление рубля, наоборот, смягчает влияние на российскую экономику санкций. "В августе произошло снижение цены на нефть на мировом рынке. Введение секторальных санкций в отношении российской экономики привело к ограничению доступа крупных корпоративных заемщиков к внешним рынкам капитала. Негативное воздействие указанных событий на российскую экономику было несколько смягчено ослаблением рубля, что, однако, может привести к усилению инфляционного давления", - сообщил на этой неделе ЦБ РФ в своем докладе о денежно-кредитной политике.