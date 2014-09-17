Гривня на открытии межбанка упала на 10 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 14,1000/14,4000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,2495/18,6410 грн/евро.

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3681/0,3760 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2943/45 (вторник - 1,2935/37).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,3000 грн/долл.

К 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000 грн/долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 14,0000/14,3000 грн/долл.