Россия угрожает Канаде за новый пакет санкций

Очередной пакет канадских санкций против РФ будет изучен, без ответных мер эти неприемлемые действия не останутся, заявил ИТАР-ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте такжеКанада вводит новые санкции против Сбербанка и оборонки РФ"Нас возмущает то, что, в частности, канадское правительство проводит настолько вызывающую и демонстративную линию прессинга на РФ. Несамостоятельность этой линии, ее конъюнктурность и ее сугубо геополитический, не имеющий отношения к задачам укрепления наших отношений характер, сомнений не вызывает", - сказал дипломат.

"Мы очередной пакет канадских санкций, конечно, изучим, - подчеркнул Рябков. - Без ответных мер эти неприемлемые действия не останутся".

Вместе с тем, Рябков отметил, что власти Канады, объявляя санкции в отношении РФ, пытаются создать фон к визиту президента Украины Порошенко.

Читайте такжеКанада обвинила авиацию РФ в провокации на Черном море во время учений НАТО"Плохо, что это (санкции) - именно тот фон, который режим Харпера (премьер-министра Канады Стивена Харпера) пытается создать в связи с поездкой в Оттаву президента Украины. Мы это все отмечаем и выводы делаем", - сказал дипломат.

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