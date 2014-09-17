Нацбанк ожидает в следующем году рост ВВП на 1% при инфляции 9%

Совет Национального банка Украины утвердил денежно-кредитную политику на 2015 год, предполагающую рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9% и прогнозируемом приросте монетарной базы на 20%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Рассматривая основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 год, члены совета отметили, что главным направлением денежно-кредитной политики на 2015 год должно быть снижение прироста индекса потребительских цен за год до уровня около 9%. Рост реального ВВП в 2015 году предполагается на уровне 1%, прирост монетарной базы прогнозируется на уровне 20%», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, данные показатели согласованы с другими органами государственной власти и Международным валютным фондом в рамках программы «Стенд-бай», и регулятор намерен придерживаться принятых в соответствии с этой программой обязательств.

Также сообщается, что стратегия денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе будет базироваться на применении режима инфляционного таргетирования, основанного на принципах приоритетности ценовой стабильности и гибкого обменного курса.

Помимо этого, совет НБУ утвердил смету доходов и расходов регулятора на 2015 год и часть прогнозируемой прибыли к распределению за 2015 год, которая будет перечислена в госбюджет. «Члены совета приняли к сведению запланированное сокращение расходной части сметы Национального банка Украины, в частности, намерения центрального банка избавиться от непрофильных активов, сократить расходы на содержание персонала, административно-хозяйственные расходы», - отмечается в сообщении.

Совет признал, что денежно-кредитная политика в 2014 году проводилась в рамках утвержденных параметров и рекомендовал правлению НБУ сосредоточиться на стабильности банковской системы и валютного рынка, повышении ликвидности Фонда гарантирования физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил прогнозные показатели экономического развития Украины на 2015-2017 годы по двум сценариям. Первый предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%. Инфляция в годовом выражении по прогнозу в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от сценария развития.

По информации регулятора, с начала года денежная масса в Украине выросла на 7,0% - до 972,3 млрд грн, монетарная база - на 11,2%, до 341,4 млрд грн.

Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.