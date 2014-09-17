Гривня отвоевала у доллара 15 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,1000/14,4000 грн/долл. К 12:00 сузился спрэд 14,1500/14,2500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 18,2495/18,6410 грн/евро. К 12:00 цены составили 18,3350/18,4685 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3681/0,3760 грн/рубль. К 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3686/0,3717 грнрубль. В России курс доллар-рубль продолжает расти, и к 12:00 установился на уровне 38.7690 (+0,5190).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2943/45, изменяясь в достаточно узком коридоре.